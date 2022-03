FFP2-Maske FOTO: Marijan Murat Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg steigt weiter Von dpa | 16.03.2022, 12:36 Uhr | Update vor 5 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Hamburg geht weiter nach oben. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Mittwoch mit 1065,1 an (Stand: ca. 12.00 Uhr) - nach 1017,0 am Dienstag und 769,7 vor einer Woche. Auf anderer Berechnungsgrundlage gab das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg hier eine Inzidenz von 827,5 an. Damit wies die Hansestadt den mit großem Abstand niedrigsten Wert unter den Bundesländern auf. Deutschlandweit betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben 1607,1.