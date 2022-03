Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Pandemie Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter leicht auf 1403,7 Von dpa | 16.03.2022, 10:19 Uhr | Update vor 7 Std.

In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter leicht an. Laut Robert Koch-Institut (RKI) betrug die Inzidenz am Mittwoch 1403,7. Am Vortag lag der Wert bei 1382,2.