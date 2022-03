Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Corona-Infektionen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 1549,2 Von dpa | 18.03.2022, 21:09 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 1549,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.45 Uhr) hervor geht. Tags zuvor hatte die Inzidenz bei 1516,3 gelegen und vor einer Woche noch bei 1215,4. Laut Robert Koch-Institut erreichte sie am Freitag für ganz Deutschland 1706,3.