Daniel Günther FOTO: Frank Molter Migration Günther und Sütterlin-Waack besuchen Unterkunft in Boostedt Von dpa | 18.03.2022, 20:07 Uhr | Update vor 5 Std.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) haben sich in der Landesunterkunft für Geflüchtete in Boostedt einen Eindruck von der Lage der Ukraine-Flüchtlinge verschafft. „Wir bereiten uns darauf vor, dass viele Menschen nach Schleswig-Holstein kommen“, sagte Günther am Freitag auf dem früheren Kasernengelände im Kreis Segeberg. Der Regierungschef dankte allen Helfern. „Schleswig-Holstein hält zusammen“, sagte er.