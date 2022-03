Da die Energiepreise schon jetzt explodieren, fordern die Jusos schnelle Entlastungen. „Es braucht dringend einen einmaligen Kindergeldzuschuss von 500 Euro, um besonders junge Erwachsene in Studium oder Berufseinstieg sowie Familien gezielt in dieser schwierigen Zeit zu entlasten“, sagte Rosenthal.

Rosenthal machte aus ihrer Enttäuschung über das Zögern von Kanzler Scholz keinen Hehl. Mit Blick auf die Bombardierung eines Theaters in Mariupol sagte sie: „Das russische Militär verübt in der Ukraine ein Kriegsverbrechen nach dem anderen. Trotzdem wagen die Bundesregierung und die EU nicht, Putin mit härteren Sanktionen zu drohen.“ Es reiche nicht aus, wie Olaf Scholz immer wieder eine sofortige Waffenruhe zu fordern. „Den Worten müssen auch weitere Konsequenzen folgen.“

Lesen Sie auch Porträt nach 100 Tagen im Amt Kanzler in Kriegszeiten: Ist Olaf Scholz zu cool?

„Und viele Autofahrer würden häufiger Bus und Bahn nutzen, wenn sie bezahlbar wären. Deswegen unsere klare Forderung nach einer Halbierung der Ticketpreise in ÖPNV und im Fernverkehr.“ Dann könnten viele Menschen auch für den Familienbesuch am Wochenende viel leichter auf das Auto verzichten. „Auch das würde helfen, von Putins Öl unabhängiger zu werden.“

Scharf kritisierte die Juso-Chefin die FDP-Pläne für einen staatlichen Spritzuschuss: „Christian Lindners Tankrabatt ist komplett undurchdacht und kontraproduktiv“, sagte sie. „Die Mineralölkonzerne treiben die Spritpreise mit ihren Spekulationen eiskalt nach oben. Der Tankrabatt würde also noch mehr Geld in Putins Kassen spülen.“ Zudem würden „Besserverdiener mit dicken Autos stärker profitieren als Geringverdiener mit Kleinwagen“. Es müssten andere Lösungen gefunden werden, um Autofahrer mit kleinen Einkommen gezielt zu entlasten.

Schweigen des Bundestages: „Bei mir persönlich mit Scham verbunden“

Die scharfe Kritik am Schweigen des Bundestages nach der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag kann Rosenthal nachvollziehen. „Wir sind sicher nicht so mit dieser Rede umgegangen, wie es angemessen gewesen wäre“, sagte sie. „Wir hätten das anders machen müssen.“ Sie beschäftigten vor allem seine Worte: „Die berechtigten Anklagen des Präsidenten, dass wir vor dem Krieg nicht ausreichend zugehört haben, dass wir die Abhängigkeit von Putins Gas und Öl nicht verringert und viel zu lang an Nordstream II festgehalten haben. Das zu hören, ist bei mir persönlich mit Scham verbunden. Wir müssen das sehr selbstkritisch aufarbeiten und uns weiterhin intensiv dafür einsetzen, dass der Krieg und das Leid in der Ukraine beendet werden.“ Wegen einer Corona-Infektion hatte Rosenthal die Rede Selenskyjs am Donnerstag nur online verfolgen können.