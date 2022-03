Ukraine-Konflikt FOTO: Bryan Smith Krieg in der Ukraine Krankenhaus in Lwiw überlastet durch kriegsverletzte Kinder Von dpa | 15.03.2022, 12:03 Uhr | Update vor 4 Std.

Laut Unicef kommen im Krankenhaus in Lwiw so viele verletzte Kinder an, dass ein Aufklebersystem entwickelt wurde. Schwarze Sticker werden an Patienten vergeben, die nicht mehr gerettet werden können.