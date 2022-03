FFP2-Maske FOTO: Marijan Murat Infektionsschutz Corona-Regeln ab April - Die Maske soll es richten Von dpa | 17.03.2022, 21:01 Uhr | Update vor 4 Min.

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern plant wohl doch nicht alle Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes im Anschluss an die Übergangsfrist bis 2. April zu nutzen um die Infektionslage in der Pandemie zu kontrollieren.