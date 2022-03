Lesen FOTO: Sebastian Gollnow Politik Mehr Kinder haben Probleme beim Lesen Von dpa | 15.03.2022, 13:31 Uhr | Update vor 8 Std.

Lesen lernt man in der Grundschule. Doch während der Corona-Zeit ist der Unterricht oft ausgefallen. Fachleute haben sich deswegen gefragt: Wie gut können Schülerinnen und Schüler in der 4. Klasse tatsächlich lesen? Ihre Studie hat gezeigt: nicht so gut wie Schüler vor Corona.