Simone Oldenburg FOTO: Jens Büttner Vize-Regierungschefin Oldenburg besucht Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 16.03.2022, 02:36 Uhr | Update vor 15 Std.

Mecklenburg-Vorpommern bereitet sich angesichts fortdauernder Angriffe Russlands auf die Ukraine darauf vor, weitere Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten aufzunehmen. Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) will sich am Mittwoch (11.30 Uhr) bei einem Besuch in Groß Strömkendorf (Nordwestmecklenburg) über die bereits getroffenen Vorkehrungen informieren. Die Bildungsministerin vertritt derzeit die erkrankte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).