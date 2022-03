Ukraine-Konflikt in Hamburg FOTO: Christian Charisius Flucht Online-Terminvergabe für Ukraine-Flüchtlinge freigeschaltet Von dpa | 17.03.2022, 11:23 Uhr | Update vor 10 Std.

Privat in Hamburg untergebrachte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können ihre Termine für die Registrierung ab sofort online vereinbaren. „Die digitale Terminvergabe Registrierung & Leistungsgewährung für privat untergebrachte Flüchtlinge aus der Ukraine ist freigeschaltet“, twitterte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag. Nach Angaben von Innensenator Andy Grote (SPD) stehen für das Amt für Migration in der Hammer Straße derzeit 4300 Termine zur Verfügung. Weitere Termine würden kurzzeitig freigeschaltet, twitterte der Senator. Die Stadt reagierte damit auf teils schwierige Zustände bei den überlasteten Anmeldestellen.