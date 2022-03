Bundestag FOTO: Michael Kappeler Videoschalte „Peinlich“: Keine Debatte nach Selenskyj-Rede im Bundestag Von dpa | 17.03.2022, 18:27 Uhr | Update vor 4 Std.

An Tag 22 des russischen Kriegs gegen die Ukraine wendet sich Präsident Selenskyj in einem Appell direkt an den Bundestag. Der anschließende Umgang mit Selenskyjs Auftritt löst eine Kontroverse aus.