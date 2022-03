Roman Abramowitsch FOTO: Anthony Anex Strafmaßnahmen gegen Russland Reiche Russen im Visier: EU setzt neue Sanktionen in Kraft Von dpa | 15.03.2022, 20:59 Uhr | Update vor 51 Min.

Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Sanktionen gegen Russland in Kraft treten. Nun trifft es unter anderem einen der wohl bekanntesten Milliardäre des Landes und die Stahlbranche. In der EU wird manch einer zunehmend nervös.