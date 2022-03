Mohammed bin Salman FOTO: - Menschenrechte Saudi-Arabien richtet an einem Tag 81 Menschen hin Von dpa | 13.03.2022, 11:06 Uhr | Update am 13.03.2022

In Saudi-Arabien gibt es weiterhin die Todesstrafe. Nun wurden nach Angaben des Königreiches 81 Menschen hingerichtet - und das an einem Tag. Menschenrechtler beklagen immer wieder die hohe Zahl an Exekutionen.