Pedro Sánchez in Berlin FOTO: Filip Singer Krieg gegen die Ukraine Scholz und Sánchez beschwören EU-Einheit gegen Putin Von dpa | 18.03.2022, 21:50 Uhr | Update vor 3 Std.

Deutschland und Spanien demonstrieren ihre Einheitlichkeit in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Direkt an den russischen Präsidenten gewandt erneuert Scholz seinen Appell, den Krieg zu beenden.