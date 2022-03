Alexander Rodnyansky FOTO: Oliver Ziebe Russische Invasion Selenskyj-Berater: Russland plant neue Offensive Von dpa | 17.03.2022, 04:12 Uhr | Update vor 5 Std.

Was Europa als Annäherung an eine Friedenslösung verstehen könnte, sei in Wirklichkeit eine Täuschung von Moskau - so die Warnung von Alexander Rodnyansky, Berater des ukrainischen Präsidenten.