SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat eine Verlängerung der bestehenden Corona-Regeln in Schleswig-Holstein bis 2. April gefordert. „Angesichts der hohen Infektionszahlen auch in Schleswig-Holstein haben Vorsicht und Gesundheitsschutz für mich weiter Priorität“, sagte er am Dienstag. „Unsere Nachbarländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wollen ihre aktuell geltenden Corona-Regeln bis 2. April verlängern.“ Die Landesregierung sollte diesem Beispiel folgen.