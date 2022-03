Marianne Thomann-Stahl FOTO: Federico Gambarini Lippe Thomann-Stahl wieder Regierungspräsidentin in Detmold Von dpa | 14.03.2022, 17:44 Uhr | Update vor 4 Std.

Marianne Thomann-Stahl (FDP) ist seit Montag erneut Regierungspräsidentin in Detmold. Das teilte das nordrhein-westfälische Innenministerium in Düsseldorf mit. Die Volkswirtin kommt als Beamtin aus dem Ruhestand zurück und tritt die Nachfolge von Judith Pirscher (FDP) an, die im Januar als Staatssekretärin ins Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Berlin gewechselt war.