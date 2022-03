Der Migrationsexperte Knaus rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit der größten Flüchtlingswelle weltweit seit 1945 FOTO: dpa Migrationsforscher im Interview Ukraine-Krieg: Größte Flüchtlingsbewegung der Welt seit 1945 droht Von Marion Trimborn | 15.03.2022, 07:07 Uhr

Immer mehr Menschen verlassen wegen des Ukraine-Krieges ihr Land. Das ist erst der Anfang, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Der Osteuropa-Experte rechnet mit der größten Flüchtlingswelle der Welt seit 1945. Er erklärt auch, warum den Deutschen die Ukrainer als Flüchtlinge so willkommen sind - und fordert, dass die Deutschen in dieser Krise in den Dimensionen der Berliner Luftbrücke von 1948 denken sollten.