Tradition auch zu Kriegszeiten Russische Raumfahrer auf ISS: Umarmung im Weltall Von dpa | 20.03.2022

Hände schütteln, klatschen, in die Arme fallen. Als drei Raumfahrer Freitag auf der Raumstation ISS ankamen, wurden sie freudig begrüßt. Das ist so üblich. Die Bewohner und Bewohnerinnen der ISS warten am Eingang und nehmen die Neuen in Empfang.