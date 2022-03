Corona-Tests FOTO: Christophe Gateau Corona-Fallzahlen Vergleichsweise geringe Steigerung der Sieben-Tage-Inzidenz Von dpa | 18.03.2022, 19:53 Uhr | Update vor 5 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag weiter gestiegen, im Vergleich zu den Vortagen aber nur gering. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete, kamen 6107 Neuinfektionen hinzu, 185 mehr als Freitag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit um 7,4 Punkte und liegt nun bei 2474. Allerdings liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen bei 6519, in der Gruppe der bis zu 17-Jährigen bei 5179.