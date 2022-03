Corona-Test FOTO: Kira Hofmann RKI-Zahlen Weiter steigende Corona-Zahlen in Hamburg Von dpa | 13.03.2022, 13:24 Uhr | Update vor 9 Std.

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen weiter gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 927,8 an - nach 903,1 am Sonntag und 703,9 vor einer Woche.