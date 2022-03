Corona und Schule FOTO: Matthias Bein Pandemie Weiterhin drei Tests pro Woche in Schulen bis 2. April Von dpa | 16.03.2022, 14:54 Uhr | Update vor 2 Std.

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es zunächst bis zum 2. April bei drei Corona-Tests pro Woche für die Schülerinnen und Schüler. Zudem bleibe die Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht bestehen, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch mit. In den Pausen sowie auf den Gängen und Treppen sei das Tragen einer Maske nach wie vor verpflichtend, auf dem Schulhof im Freien müsse jedoch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.