Ukraine-Krieg Wüst: Mehr Unterstützung vom Bund bei Flüchtlingen 17.03.2022

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat an den Bund appelliert, die Länder mehr bei der Ankunft ukrainischer Geflüchteter zu unterstützen. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen, der Kommunen ist riesengroß“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. „Aber der Bund muss hier stückweit mehr in die Koordination gehen, auch in die Verteilung gehen, dass nicht einige Städte und Länder komplett überfordert werden.“ Diese müssten in der Lage sein, den Flüchtlingen gut zu helfen.