„Ferris macht blau": Matthew Broderick wird 60 21.03.2022

Seit seinem Durchbruch in „Ferris macht blau“ hat Matthew Broderick einen Stammplatz in Hollywood. Jetzt wird der US-Schauspieler 60 Jahre alt - und feiert standesgemäß auf einer Theater-Bühne an der Seite von Ehefrau Sarah Jessica Parker.