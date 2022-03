Emilia FOTO: ANDRE KOWALSKI Promi-show Gesungen und gewonnen Von dpa | 13.03.2022, 14:27 Uhr | Update am 13.03.2022

Die meisten Stimmen gingen an Emilia! Mit ihrem Song „Outside And Inside“ überzeugte die Zwölfjährige die meisten Zuschauer der KiKA-Show „Dein Song“. Sie wählten sie beim großen Finale am Freitag zur Siegerin der 14. Staffel.