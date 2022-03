«Honecker und der Pastor» FOTO: Conny Klein TV-Tipp Liefers' Film „Honecker und der Pastor“ Von dpa | 18.03.2022, 00:05 Uhr | Update vor 9 Std.

Erich und Margot Honecker fanden nach ihrem Sturz in der DDR für zehn Wochen Obdach bei einer Pastorenfamilie in Brandenburg. Eine wahre Geschichte, die Jan Josef Liefers fürs Fernsehen in Szene setzt.