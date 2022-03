William Hurt FOTO: Andrew Kelly Hollywood Krebs: Oscar-Preisträger William Hurt stirbt mit 71 Jahren Von dpa | 14.03.2022, 02:52 Uhr | Update vor 15 Std.

Seine größten Erfolge feierte er in den 1980er-Jahren, aber bis zuletzt war US-Schauspieler William Hurt in Filmrollen zu sehen. Nun ist er nach US-Medienberichten an den Folgen von Prostatakrebs gestorben.