Ukraine-Konflikt - Nato-Sondergipfel FOTO: BELGA Ukraine-Krieg Interne Absprache: Nato verzichtet auf Lieferung bestimmter Waffensysteme Von dpa | 25.05.2022, 21:20 Uhr

Gibt es Absprachen unter Nato-Staaten zu Waffenlieferungen an die Ukraine? Die Mitgliedsländer wollen so offenbar einen direkt Eingriff in den Angriffskrieg Russlands vermeiden.