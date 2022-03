Ben Wallace soll Opfer eines Hochstaplers geworden sein. FOTO: doa / Aaron Chown Russland verdächtigt Sicherheitslücke: Britischer Verteidigungsminister erhält Anruf von Hochstapler Von Carl Lando Derouaux | 18.03.2022, 17:53 Uhr

Am Donnerstag schaffte es offenbar ein Hochstapler an den Hörer des britischen Verteidigungsministers. Die Regierung in London hat einen konkreten Verdacht.