In vielen Läden ist Sonnenblumenöl zum raren Gut geworden. FOTO: dpa/Cuevas Folgen des Ukraine-Krieges Lieferengpässe und Hamsterkäufe: Discounter rationieren Verkauf von Speiseöl Von Yannick Kitzinger | 13.03.2022, 17:00 Uhr

In den Läden werden Sonnenblumen- und Rapsöl knapp. Es gibt viele Gründe - unter anderem den Krieg in der Ukraine. Manch einer soll jedoch auch auf die Idee gekommen sein, das Öl statt teurem Diesel in den Autotank zu kippen.