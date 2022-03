Ukraine, Kiew: Auf diesem vom Pressedienst des ukrainischen Staatlichen Katastrophenschutzes veröffentlichten Foto umarmt eine ältere Frau einen Retter, nachdem ihr Haus unter Granatenbeschuss Feuer gefangen hatte. FOTO: Uncredited/Ukrainian State Emergency Service/AP/dpa Ukraine-Krieg Kiew, Donezk, Mariupol: Überblick zum 19. Kriegstag Von dpa | 14.03.2022, 13:21 Uhr

Am 19. Kriegstag in der Ukraine haben russische Truppen ihre Angriffe auf die Hauptstadt Kiew verstärkt. Zugleich läuft eine neue Runde von Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine an. Ein Überblick zur Lage.