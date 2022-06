Wolodymyr Selenskyj (r.), Präsident der Ukraine, besuchte die vom Krieg betroffene Region Charkiw. FOTO: IMAGO IMAGES/ZUMA Wire Krieg in der Ukraine Selenskyj glaubt an den Sieg, Russland bereitet Angriff vor - was in der Nacht geschah Von dpa | 04.06.2022, 07:54 Uhr

In der Ukraine beginnt der 101. Tag des Krieges. Wann ist es Zeit, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen? Westliche Staaten stellen hinter den Kulissen erste Überlegungen an. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.