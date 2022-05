Ausgestattet mit russischen Flaggen feierten die Demonstranten teilweise ihren Präsidenten Wladimir Putin. FOTO: dpa/Thomas Banneyer Kundgebungen in Köln „Putin stoppt eine Aggression“: Provokante Aussagen auf pro-russischer Demo und | 09.05.2022, 07:30 Uhr | Von Kim Patrick von Harling dpa | 09.05.2022, 07:30 Uhr | 2 Leserkommentare

Es sind Aussagen, die hierzulande mindestens für Verwirrung Sorgen. Am Wochenende waren Tausende auf den Straßen, um teilweise für den russischen Angriffskrieg in die Ukraine zu demonstrieren. Einige Teilnehmer gaben Gründe an, wonach Wladimir Putin alles richtig machen würde.