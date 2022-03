Präsident Selenskyj zufolge sind immer noch Hunderte Menschen unter dem Theater in Mariupol verschüttet. FOTO: picture alliance/dpa/Maxar Technologies Ukraine-Krieg Mariupol, Putin-Show, Diplomatie: Das war Tag 23 Von dpa | 18.03.2022, 20:51 Uhr | Update vor 3 Std.

Mehr als drei Wochen dauert der Krieg in der Ukraine schon. Putin lobt seine Truppen in einer Live-Show. Wolodymyr Selenskyj liefert einen Lagebericht vom attackierten Theater in Mariupol.