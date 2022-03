Während der Live-Übertragung sprang Owssjannikowa plötzlich hinter Nachrichtensprecherin Jekaterina Andrejewa ins Bild und hielt ein Schild mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“ hoch. FOTO: dpa/Social Media Protest gegen Ukraine-Krieg Russische TV-Heldin Marina Owssjannikowa schildert dramatisches Verhör , Yannick Kitzinger und | 15.03.2022, 20:40 Uhr | Update vor 21 Std. Von Maximilian Matthies dpa | 15.03.2022, 20:40 Uhr | Update vor 21 Std.

Marina Owssjannikowa hat in den Abendnachrichten des russischen Staatsfernsehens die Übertragung gestürmt und zum Protest gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Dafür wurde sie verurteilt. Wer die Frau ist und was ihre Beweggründe sind.