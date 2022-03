Oleg Kowal steht am Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine. Er will zurück in die Ukraine, um gegen die russischen Truppen zu kämpfen. FOTO: Sebastian Gollnow/dpa Russische Invasion Kämpfer, Urlauber, Hilflose: Warum Menschen jetzt in die Ukraine zurückkehren Von dpa | 15.03.2022, 10:57 Uhr

Sie wollen in die Ukraine, um dort zu kämpfen oder nach hilfsbedürftigen Verwandten zu sehen: Während Millionen Menschen vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, reisen andere in die entgegengesetzte Richtung. Manche sind auch schockiert über das, was sie als Flüchtlinge im Westen erwartet.