Zum Jahrestag des Kriegsendes Bundeskanzler Scholz hält am Sonntag TV-Ansprache zum Ukraine-Krieg Von dpa | 06.05.2022

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Monate will sich der Bundeskanzler in einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung wenden. Erneut soll es um den Ukraine-Krieg gehen. Er befürchtet den Verlust der internationalen Ordnung, sollte Russland gewinnen.