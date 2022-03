Die Spritpreise sind in Europa unterschiedlich hoch. FOTO: dpa/Frank Molter Grafik zu Spritpreisen Tanken immer teurer: Diese EU-Bürger sind noch viel härter betroffen und | 16.03.2022, 15:38 Uhr | Update vor 1 Std. Von Lorena Dreusicke Raphael Steffen | 16.03.2022, 15:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Deutschen ächzen unter explodierenden Kosten für Benzin und Diesel. Doch anderswo in Europa hat der Ukraine-Krieg die Spritpreise im Verhältnis zum Einkommen noch viel stärker in die Höhe getrieben. Am stärksten betroffen: Bulgarien.