Der Erdgasspeicher in Rehden ist der größte seiner Art in Deutschland. Betreiber ist Astora, ein Tochter-Unternehmen des russischen Gaskonzerns Gazprom. FOTO: dpa Debatte um Enteignung Deutsche Gasspeicher unter russischem Einfluss: Kann das so bleiben? Von Dirk Fisser | 15.03.2022, 19:55 Uhr

Die größten Gasspeicher in Deutschland sind in russischer Hand – und ziemlich leer. Die Bundesregierung will eine Befüllung der Anlage gesetzlich vorschreiben. Doch was, wenn die Besitzer nicht mitgehen? Enteignen, sagen manche.