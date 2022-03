Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax rutscht am großen Verfallstag weiter ab Von dpa | 18.03.2022, 10:03 Uhr | Update vor 4 Std.

Am großen Verfallstag an den Terminbörsen hat der Dax am letzten Handelstag der Woche weiter nachgegeben. Der deutsche Leitindex stand Freitagmittag mit 1,09 Prozent im Minus bei 14.231,44 Punkten.