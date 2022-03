Spielautomat FOTO: Ole Spata Geldspielautomaten Automatenwirtschaft: Sind durch illegale Konkurrenz bedroht Von dpa | 14.03.2022, 08:53 Uhr | Update vor 13 Std.

Sie stehen in Spielhallen oder in der Gastronomie: 210.000 legale Geldspielautomaten gab es 2020 in Deutschland, Tendenz sinkend. Die Automatenwirtschaft sieht sich von zwei Seiten bedrängt.