Dax erholt sich weiter Von dpa | 14.03.2022, 15:35 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Montag optimistisch geblieben und haben auf Fortschritte in den Verhandlungen um Frieden in der Ukraine gesetzt. Der Dax übersprang mehrfach die Hürde von 14.000 Punkten. Dann bröckelten die Gewinne jedoch etwas ab.