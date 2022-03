Fraport FOTO: BORIS ROESSLER Flughafenbetreiber Fraport kann nicht aus Konzessionsvertrag raus Von dpa | 15.03.2022, 15:45 Uhr | Update vor 6 Std.

Fraport ist zu 25 Prozent am Flughafen in St. Petersburg beteiligt. Gegen eine mögliche Enteignung durch den russischen Staat würde man sich wehren, kündigte der Vorstandschef an, man habe nichts zu verschenken.