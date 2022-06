In der Deutschen Bucht warten die Containerschiffe auf ihre Abfertigung. FOTO: dpa/Jonas Walzberg Weltwirtschaft leidet Grafik: Wo sich in der Nordsee die Containerschiffe stauen Von Jakob Patzke | 11.06.2022, 12:19 Uhr

Eine erneute Corona-Welle in China hat den Schifffahrtsverkehr erheblich aus dem Tritt gebracht. In der Nordsee stauen sich die Tank- und Containerschiffe, eine Besserung scheint nicht in Sicht. Sehen Sie in der Grafik, wo sich die Schiffe überall stauen.