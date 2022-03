Flughafen Hamburg FOTO: Christian Charisius Luftverkehr Hamburger Flughafen: Nach Streik wieder Ferien-Normalität Von dpa | 17.03.2022, 09:15 Uhr | Update vor 13 Std.

Ein Warnstreik hatte am Dienstag den Hamburger Flughafen lahm gelegt. Die Auswirkungen waren auch am Mittwoch noch zu spüren. Mittlerweile hat sich die Lage in den Terminals wieder beruhigt. Wartezeiten sollten Fluggäste dennoch einplanen - aus anderen Gründen.