Luftverkehr

Hamburger Flughafen rechnet mit großem Andrang

15.03.2022

Der Hamburger Flughafen rechnet nach dem eintägigen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte mit Nachwirkungen am Mittwoch. „Die Flüge werden stark ausgelastet sein. Hamburg Airport erwartet ein besonders hohes Passagieraufkommen und zeitweise starken Andrang an den Sicherheitskontrollen“, teilte die Flughafengesellschaft am Dienstag mit. Fluggäste sollten frühzeitig anreisen und mehr Zeit einplanen.