Landwirtschaft Hohe Gewinnmargen: Agrarminister kritisiert Supermarktketten Von dpa | 17.03.2022, 17:31 Uhr

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) sieht vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine eine ungerechtfertigte Bereicherung der Supermarktketten auf Kosten der Landwirte. „Während die großen Supermarktketten weiterhin Gewinnmargen von 40 bis 50 Prozent einfahren, können die landwirtschaftlichen Betriebe keine kostendeckenden Preise erwirtschaften“, sagte der Minister am Donnerstag in Schwerin.