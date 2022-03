Gold hat viele Fans. Gerade unter Kleinanlegern erfreut sich das gelbe Edelmetall großer Beliebtheit - auch als Inflationsschutz. FOTO: Sven Hoppe Ukraine-Krieg Krisenwährung Gold: Für Anleger jetzt eine gute Idee? Von Corinna Clara Röttker | 20.03.2022, 10:43 Uhr

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland treiben auch in Deutschland die Preise in die Höhe. Mit Gold wollen sich viele Anleger vor der Inflation schützen. Lohnt sich der Einstieg noch?