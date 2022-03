Christian Lindner FOTO: Michael Kappeler Bundesfinanzminister Lindner für Senkung der Mehrwertsteuer in Gastronomie Von dpa | 19.03.2022, 17:28 Uhr | Update vor 4 Std.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie ausgesprochen. In einem an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) adressierten Schreiben begründet Lindner dies mit der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche aufgrund der Corona-Pandemie. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte das Online-Medium „Tageskarte“ berichtet.