Geflügelpest FOTO: Uli Deck Tiere Ministerium sieht Entspannung bei Geflügelpest im Nordosten Von dpa | 17.03.2022, 17:09 Uhr | Update vor 5 Std.

Die Geflügelpest hat sich im Nordosten aus Sicht des Landwirtschaftsministeriums nicht weiter ausgebreitet. „Im Land Mecklenburg-Vorpommern gibt es nun in der sechsten Woche in Folge keine Feststellungen des Geflügelpestvirus bei Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln mehr“, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Auch Meldungen über Nachweise des Virus bei Wildvögeln gebe es nur noch vereinzelt.